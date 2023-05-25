Экономика Германии вошла в техническую рецессию — Reuters — Finance.ua

Экономика Германии вошла в техническую рецессию — Reuters Сегодня 20:20

ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца и страна вошла в техническую рецессию.

Как сообщает Reuters , снижение ВВП в первом квартале следует за снижением на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия обычно определяется как сокращение два квартала подряд.

Министр финансов страны Кристиан Линднер подтвердил эту информацию, отметив при этом: «Данные по ВВП Германии показали удивительно негативные сигналы». По его словам, по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками, Германия теряет потенциал роста.

В первом квартале 2023 г. потребление домашних хозяйств в ФРГ снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом после ценовых, сезонных и календарных корректировок. Государственные расходы также существенно сократились на 4,9% за квартал.

При этом эксперты Destatis отмечают, что в ФРГ снизилась покупательная способность населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Немцы стали больше экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В статистическом бюро сообщили, что инфляция в Германии остается на достаточно высоком уровне.

Среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидалась только в Германии и Великобритании. В 2024—2026 годах рост ВВП ФРГ, по прогнозу МВФ, составит всего 1−2%.

Как отмечается в материале, компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики будет иметь кадровый кризис: нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

УНІАН По материалам:

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