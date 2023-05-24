МВФ заявляет, что Великобритании больше не грозит рецессия в этом году — Finance.ua

МВФ заявляет, что Великобритании больше не грозит рецессия в этом году Сегодня 09:14

МВФ заявляет, что Великобритании больше не грозит рецессия в этом году

Международный валютный фонд заявил, что больше не ожидает рецессии в Великобритании в этом году, высоко оценив шаги, предпринятые правительством по стабилизации экономики и борьбе с инфляцией, и предостерегает от предвыборного снижения налогов.

Об этом пишет Reuters.

В МВФ ожидают, что ВВП теперь увеличится на 0,4% в 2023 году, а не сократится на 0,3%, как он прогнозировал в апреле.

Предыдущий прогноз был самым слабым для любой крупной экономики в этом году, но по новому прогнозу роста Велиобритания опередит некоторые богатые страны мира, включая Германию.

Хотя в МВФ предупредили, что прогноз остается сдержанным, Фонд заявил, что правительство премьер-министра Риши Сунака находится на верном пути, в отличие от его беспокойства по поводу направления экономической политики под руководством бывшего премьер-министра Лиз Трасс.

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«Власти Великобритании сделали решительные и ответственные шаги в последние месяцы», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции.

«Мы видим, что правительство отдает приоритет, и это верно, борьбе с инфляцией», — добавила она.

Суннак и министр финансов Джереми Хант пришли к власти в октябре, после того, как короткий срок пребывания Трусса в должности посеял хаос на финансовых рынках.

МВФ заявил, что улучшение перспектив Великобритании отражает неожиданную устойчивость спроса, чему отчасти способствовали более быстрые, чем обычно, темпы роста заработной платы, увеличение государственных расходов и улучшение деловой уверенности.

Падение цен на энергоносители после резкого роста в прошлом году и нормализация глобальных цепей поставок также способствовали этому, добавили в МВФ.

Економічна Правда По материалам:

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