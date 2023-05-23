Миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной — Finance.ua

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Миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной

Казна и Политика
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Миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной
Миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной
Во вторник, 23 мая, стартует миссия МВФ по первому пересмотру программы расширенного кредитования Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В разговоре с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером приветствовал начало ее работы в Вене», — написал он.
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Речь идет о 4-летней программе EFF на $15,6 млрд, утвержденной в конце марта. Она станет частью крупного пакета поддержки от стран G7 на $115 млрд в течение действия программы.
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«Обсудили с господином Каммером помощь МВФ в евроинтеграции Украины, а также роль Фонда в восстановлении. Работаем над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины. Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также на дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира», — отметил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд обещал провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая;
  • работа представителей Фонда будет сосредотачиваться на выполнении политических обязательств Украины и условий по программе EFF;
  • главным образом, это касается сфер фискальной политики, государственного управления и политики обменного курса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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