российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — Finance.ua

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российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку

Мир
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российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку
российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку
Совет директоров Банка россии на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12% годовых.
Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности.
Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", — говорится в официальном пресс-релизе.
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Увеличение внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска, усиливает стойкое инфляционное давление и влияет на динамику курса рубля из-за повышенного спроса на импорт.
В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.
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14 августа официальный курс рубля превысил отметку в 100 рублей за доллар. Тренд ослабления российской валюты продолжается уже 14 месяцев. До этого падения рубля были резкими, но краткосрочными.
Помощник президента россии Максим Орешкин заявил, что основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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