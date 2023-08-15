россия накапливает вооружение для атак на украинскую энергосистему — Скибицкий — Finance.ua
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россия накапливает вооружение для атак на украинскую энергосистему — Скибицкий

Энергетика
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В осенне-зимний период государство-агрессор вновь намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в том числе энергосистему.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL.
По его словам, для этого россияне накапливают вооружение и проводят разведку по определению приоритетных объектов на территории нашего государства. «Поэтому нам тоже нужно готовиться и усиливать защиту наших городов и общин. Собственно, мы это и делаем», — отметил он.
Скибицкий подтвердил, что россия попытается отправить Украину в блэкаут, используя ракетное вооружение и дроны дальнего радиуса типа «шахедов». При этом отметил, что российские боевые беспилотники «Ланцеты», предназначенные для поражения наших систем ПВО, артиллерии и других видов оружия на фронте, являются проблемой для нашей армии, но идет поиск эффективной защиты от них.
«FPV-дроны доказали свою эффективность на поле боя. Это дешевое и эффективное оружие. И мы, и враг работаем в направлении того, чтобы наладить производство и системную подготовку операторов», — добавил он.
По материалам:
УНІАН
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