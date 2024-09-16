российские государственные банки открывают отделения на оккупированных территориях Украины — Finance.ua

российские государственные банки открывают отделения на оккупированных территориях Украины
россияне начали открывать отделения крупнейших государственных банков на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Financial Times.
Ранее крупные российские ритейлеры, банки и другие компании опасались открыто работать на Крымском полуострове и Донецкой и Луганской областях на востоке Украины.
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Хотя многие российские бренды до сих пор избегают оккупированных территорий Украины, опасаясь западных санкций и рисков ведения бизнеса в зоне боевых действий, два крупнейших государственных кредитора россии — Сбербанк и ВТБ начали открывать свои отделения на территориях Украины, оккупированных россиянами.
Сбербанк, попавший под западные санкции в 2022 году, открыл 130 банкоматов и 48 отделений на востоке и юге Украины, включая полноформатные отделения.
Сбербанк также вернулся в Крым, открыв там свое первое отделение в прошлом году после того, как прекратил свою деятельность в 2014 году.
Среди новых отделений Сбербанка — полдюжины «мобильных офисов» в Мариуполе. ВТБ, также попавший под санкции с 2022 года, объявил, что начнет обслуживать клиентов в стационарных офисах в Мариуполе до конца года. Его председатель Андрей Костин в июле перерезал ленту на первом отделении в оккупированном Луганске.
Промсвязьбанк также первым зашел на недавно оккупированные территории и сейчас насчитывает почти 400 отделений в Донецкой и Луганской областях.
На оккупированных территориях начинают появляться и другие потребительские компании, но большинство российских розничных сетей и известных брендов все еще опасаются выходить на рынок.
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«Умный бизнес туда не пойдет — оно того не стоит. Покупательная способность низкая, в этих регионах остаются преимущественно пенсионеры и бюджетники. Риски высокие. Даже в Крыму, где ситуация совсем иная, очень мало компаний зашло», — сказал один из представителей российского сектора розничной торговли
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