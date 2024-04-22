Немецкий Knauf выходит из россии после скандала со строительством в оккупированном Мариуполе — Finance.ua

Немецкий Knauf выходит из россии после скандала со строительством в оккупированном Мариуполе
Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в россии после более чем 30 лет работы на российском рынке.
Об этом пишет DW.
Отмечается, что компания так и не назвала конкретные причины выхода из россии, заявив, что это происходит на фоне «текущих событий».
В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более 4000 сотрудников. Однако процесс передачи бизнеса еще должно одобрить российское правительство.
Недавно Knauf, оборот которого в 2022 году составил 15,4 млрд евро, снова попал под огонь критики из-за работы в россии, а также в оккупированном россией украинском Мариуполе.
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