российские «дочки» китайских банков остановили платежи в долларах и евро, — СМИ Сегодня 19:47 — Мир

российские «дочки» китайских банков остановили платежи в долларах и евро, — СМИ

Дочерние банки крупнейших кредитных организаций Китая в россии ограничили валютные операции после новой волны американских санкций, под которые попала «Московская биржа» и ее ключевые расчетные структуры.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, передает The Moscow Times.

Так, российские «дочки» китайских банков больше не проводят операций в долларах и евро, в частности, речь идет о транзакциях для обслуживания торговых соглашений.

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«Те китайские банки, которые присутствуют в россии, несмотря на все, имели возможность через „Мосбиржу“ проводить расчеты в долларах и евро. И они проводили платежи в сторону своего китайского банка. Была возможность расчетов в долларах и евро через китайские банки. Вот Сегодня мы получили в 10 часов утра информацию от них, что они пока приостановили расчеты в этих валютах, потому что биржа закрыла эти торги», — сказал собеседник.

По его словам, скорее всего в результате придется наращивать расчеты в рублях и юанях.

«Китайские предприятия, продолжающие работать с рф, многие уже перешли на расчеты в национальных валютах. Доллары и евро нужны были преимущественно гонконгским компаниям. Сейчас, значит, и гонконгские доллары перестали использоваться, и доллары сингапурские, американские доллары и евро», — добавил он.

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По данным Центрбанка россии, крупнейшими кредитными организациями Китая на российском рынке являются «АйСиБиСи Банк» и АКБ «Бэнк оф Чайна». Их суммарные активы на апрель 2024 года перевалили за 1,1 трлн руб., а с начала развязанной россией войны против Украины увеличились более чем в пять раз.

Фінансовий клуб По материалам:

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