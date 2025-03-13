Маск обещал экономию, но расходы США рекордно выросли — FT — Finance.ua
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Маск обещал экономию, но расходы США рекордно выросли — FT

Мир
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Маск обещал экономию, но расходы США рекордно выросли — FT
Маск обещал экономию, но расходы США рекордно выросли — FT
Федеральные расходы США в феврале достигли рекордных $603 млрд, что свидетельствует о трудностях администрации Дональда Трампа с реализацией политики значительного сокращения правительственных расходов. Несмотря на заявления об экономии более $100 млрд, вновь созданный Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, за первый полный месяц своей работы не смог обеспечить заметного снижения затрат. Общие расходы выросли на $40 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 7% прироста.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на данные Министерства финансов США.
В рамках мер экономии представители DOGE провели пересмотр расходов в ряде правительственных учреждений, в частности, в Государственном департаменте, Министерстве здравоохранения и подразделениях Министерства финансов. В результате десятки тысяч госслужащих были отстранены или уволены, а тысячи государственных контрактов и грантов — отменены.
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Маск неоднократно говорил, что целью DOGE является сокращение федерального бюджета на $1 трлн, причем экономия сейчас, по его словам, достигает $4 млрд в день. Однако официальный отчет Министерства финансов за февраль показал, что сократились всего несколько категорий расходов. К примеру, Министерство образования уменьшило расходы на $6 млрд.
Эксперты отмечают, что общий эффект от инициативы пока незначителен. «Сбережения DOGE настолько малы, что их нельзя идентифицировать в общих ежемесячных расходах», — отметила экономический аналитик Manhattan Institute Джессика Ридл, изучавшая результаты программы.
В некоторых сферах расходы выросли. В частности, ежемесячные расходы на здравоохранение повысились на 3% (+$5 млрд), а расходы на социальное обеспечение увеличились на 6% (+$8 млрд). Министерство финансов сообщило, что собственные прямые расходы выросли на $29 млрд, в том числе из-за увеличения расходов на обслуживание госдолга (+$10 млрд, до $86 млрд) и налоговых льгот (+$14 млрд).
Государственный секретарь США Марко Рубио контролировал сокращение бюджета Агентства США по международному развитию (USAID), расходы которого в феврале снизились вдвое — до $226 млн против $547 млн ​​в прошлом году. В то же время, его общий годовой бюджет сократился всего лишь на $100 млн — с $1,7 млрд до $1,6 млрд.
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Бывший экономический советник Белого дома Брендан Дюк отметил, что влияние инициативы еще сложно оценить, поскольку «это только начальный этап», и часть увольнений могла еще не отобразиться в статистике. В то же время он подчеркнул, что февральские данные дают более реалистичное представление о масштабах потенциальных сбережений.
Несмотря на намерения Маска активизировать меры DOGE и сосредоточиться на крупнейших статьях расходов, таких как социальное обеспечение, Палата представителей 5 марта приняла закон, который продлевает финансирование государственных учреждений на текущем уровне до конца сентября. Документ должен пройти рассмотрение в Сенате, где для его принятия требуется поддержка не менее восьми демократов.
В то же время Дональд Трамп пытался ограничить деятельность DOGE, заявив на заседании правительства, что каждое министерство само отвечает за кадровые решения в своей структуре. Он также призвал Маска применять «скальпель», а не «топор» в процессе сокращения расходов.
Эти заявления прозвучали после критики республиканских законодателей по поводу темпов и масштабов правительственных увольнений, что привело к необходимости повторного найма специалистов для выполнения критически важных задач, в частности в сфере ядерной безопасности. Кроме того, некоторые решения ограничили действия DOGE. На прошлой неделе Верховный суд США постановил, что администрация Трампа должна распределить почти $2 млрд на программы иностранной помощи, которые уже были утверждены ранее.
По материалам:
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