Европарламент в совместной декларации обвинил США в «шантаже» Украины с целью капитуляции Сегодня 11:14

12 марта законодатели ЕС приняли совместную декларацию, в которой осудили США за «шантаж» украинского руководства с целью капитуляции перед россией.

Заявление было сделано через день после того, как Офис президента Украины объявил о готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, если россия также выполнит условия. Когда Киев согласился на план, Вашингтон возобновил приостановленные поставки военной помощи.

В совместном заявлении «решительно осуждаются любые попытки шантажа руководства Украины заставить его сдаться российскому агрессору с целью провозглашения так называемого „мирного соглашения“».

путина сейчас «вознаграждают» за развязанную им полномасштабную войну против Украины, говорится в резолюции.

Документ обвиняет США в попытках «договориться с россией о прекращении огня и мирном соглашении через голову Украины и других европейских государств». Он также осуждает США за то, что они ведут контрпродуктивные и опасные действия.

В совместной декларации говорится, что поддержка Украины должна быть усилена в условиях внешнеполитических изменений в Вашингтоне.

Законодатели предложили в дальнейшем «усилить эффективность и влияние санкций на россию с целью окончательного подрыва способности россии продолжать вести жестокую захватническую войну против Украины и угрожать безопасности других европейских стран».

Резолюцию приняли 440 депутатов Европарламента, в котором насчитывается 720 мест. Среди подписавшихся были члены многих политических партий, в частности Зеленых, социалистов и демократов, христианских демократов и ультраправых консерваторов.

США вызвали возмущение Европы, неоднократно заявляя, что исключат европейцев из мирных переговоров по Украине. Высшие европейские чиновники осудили Белый дом за попустительство россии.

Несмотря на осуждение членов Европарламента, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 12 марта высоко оценила результаты недавних переговоров Украины с США в Саудовской Аравии и подтвердила поддержку Киева Евросоюзом.

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