россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира

Мир
63
россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира
россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира
Падение рубля привело к тому, что россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира, если считать в абсолютных долларах.
Об этом пишет The Moscow Times.
Издание ссылается на оценку Всемирного банка, согласно которой в 2023 году российская экономика выросла на 3,6% - больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля в долларах ее размер сократился на 10,8% - с $2,27 трлн до $2,02 трлн. В его рейтинге размера экономик россия опустилась с восьмого места на 11-е, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду. В рейтинге с большим отрывом лидируют США. В абсолютных долларах американская экономика ($27,4 трлн) на треть больше китайской ($17,8 трлн).
Читайте также
В пересчете на душу населения ВВП россии в 2023 году составил $13 817 по сравнению с $15 445 годом ранее. По этому показателю россия опустилась на 86 место и оказалась между Мексикой и Аргентиной.
россия уже почти 20 лет — в районе 10-го места в списке стран с крупнейшими экономиками Всемирного банка, отмечает The Moscow Times. Иногда она ненадолго входит в десятку, иногда выходит из нее во время очередного кризиса.
По оценке издания, россия может вернуться в десятку, поскольку ее экономика растет почти так же быстро, как в прошлом году, а рубль с начала года немного укрепился к доллару.
Читайте также
российские чиновники, в частности нелегитимный президент рф владимир путин, предпочитают другой рейтинг — не по абсолютному размеру ВВП, который зависит от колебаний курсов валют, а по паритету покупательной способности. В нем россия занимает гораздо более высокие места и стабильно находится в десятке.
По материалам:
Гордон
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.