россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира Сегодня 17:40 — Мир

россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира

Падение рубля привело к тому, что россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира, если считать в абсолютных долларах.

Издание ссылается на оценку Всемирного банка, согласно которой в 2023 году российская экономика выросла на 3,6% - больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля в долларах ее размер сократился на 10,8% - с $2,27 трлн до $2,02 трлн. В его рейтинге размера экономик россия опустилась с восьмого места на 11-е, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду. В рейтинге с большим отрывом лидируют США. В абсолютных долларах американская экономика ($27,4 трлн) на треть больше китайской ($17,8 трлн).

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В пересчете на душу населения ВВП россии в 2023 году составил $13 817 по сравнению с $15 445 годом ранее. По этому показателю россия опустилась на 86 место и оказалась между Мексикой и Аргентиной.

россия уже почти 20 лет — в районе 10-го места в списке стран с крупнейшими экономиками Всемирного банка, отмечает The Moscow Times. Иногда она ненадолго входит в десятку, иногда выходит из нее во время очередного кризиса.

По оценке издания, россия может вернуться в десятку, поскольку ее экономика растет почти так же быстро, как в прошлом году, а рубль с начала года немного укрепился к доллару.

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российские чиновники, в частности нелегитимный президент рф владимир путин, предпочитают другой рейтинг — не по абсолютному размеру ВВП, который зависит от колебаний курсов валют, а по паритету покупательной способности. В нем россия занимает гораздо более высокие места и стабильно находится в десятке.

Гордон По материалам:

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