россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США Сегодня 07:13 — Аграрный рынок

россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США

рф за 2022 год украла почти 6 млн т украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях.

Об этом свидетельствуют данные доклада Конгресса США о влиянии российского вторжения в Украину на продовольственную безопасность.

Несекретная информация разведки США основывается на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

Грузовые суда, на которых россия вывозила украинское зерно, курсировали вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана, говорится в докладе.

В то же время, ее авторы заявили, что не могут подтвердить, знали ли покупатели зерна о его украинском происхождении.

Напомним, по данным расследования Associated Press и PBS, россия украла украинское зерно на сумму не менее $530 млн с помощью схемы с фальсифицированными декларациями и подставной фирмой.

В июне этого года стало известно, что страны G7 работают над противодействием хищению украинского зерна с помощью химической идентификации происхождения зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.