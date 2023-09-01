россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США — Finance.ua
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россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США

Аграрный рынок
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россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США
россия в 2022 году украла почти 6 млн т украинской пшеницы — доклад Конгресса США
рф за 2022 год украла почти 6 млн т украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях.
Об этом свидетельствуют данные доклада Конгресса США о влиянии российского вторжения в Украину на продовольственную безопасность.
Несекретная информация разведки США основывается на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.
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Грузовые суда, на которых россия вывозила украинское зерно, курсировали вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана, говорится в докладе.
В то же время, ее авторы заявили, что не могут подтвердить, знали ли покупатели зерна о его украинском происхождении.
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Напомним, по данным расследования Associated Press и PBS, россия украла украинское зерно на сумму не менее $530 млн с помощью схемы с фальсифицированными декларациями и подставной фирмой.
В июне этого года стало известно, что страны G7 работают над противодействием хищению украинского зерна с помощью химической идентификации происхождения зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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