Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель — Finance.ua

Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель
От граждан уже поступило 426 заявок на разминирование аграрных земель по государственной программе компенсаций.
Об этом в телеэфире сообщил директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда.
Он отметил, что было охвачено более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. До этого за три года было разминировано всего 3 тысячи.
Проведено уже 65 аукционов, подписаны договоры по ним на общую сумму по программе уже на 835 млн грн. Относительно освобожденной (от мин — ред.) территории — уже в этом году более 1,5 тыс. га освобождены", — рассказал он.
По словам директора ЦГР, в этом году на программу было выделено 3 миллиарда гривен.
«Аграрии намного активнее в этом году… Если в прошлом году из 85 операторов участие в торгах принимали восемь, то сейчас — уже около 20», — отметил Байда.
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