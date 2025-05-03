Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель — Finance.ua

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Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель

Аграрный рынок
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Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель
Сколько средств выделили на разминирование сельхозземель
От граждан уже поступило 426 заявок на разминирование аграрных земель по государственной программе компенсаций.
Об этом в телеэфире сообщил директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда.
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Он отметил, что было охвачено более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. До этого за три года было разминировано всего 3 тысячи.
Проведено уже 65 аукционов, подписаны договоры по ним на общую сумму по программе уже на 835 млн грн. Относительно освобожденной (от мин — ред.) территории — уже в этом году более 1,5 тыс. га освобождены", — рассказал он.
По словам директора ЦГР, в этом году на программу было выделено 3 миллиарда гривен.
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«Аграрии намного активнее в этом году… Если в прошлом году из 85 операторов участие в торгах принимали восемь, то сейчас — уже около 20», — отметил Байда.
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По материалам:
Укрінформ
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