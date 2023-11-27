россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов

Аграрный рынок
16
россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов
россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов
Голод остается для россии привычным инструментом геноцида, убежден премьер.
Об этом он заявил в ходе состоявшегося в Киеве второго международного саммита «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine).
Читайте также
«Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют — это миллионы тонн зерновых на сумму около 1 млрд долларов. Грабеж Украины россией продолжается и сейчас», — сказал Шмыгаль.
По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет 79 миллионов тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.
Читайте также
Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что на внутренние нужды Украине хватит 25% зерна, остальное должно экспортироваться.
В частности, в рамках президентской инициативы Grain from Ukraine уже направлено 170 тыс. т продовольствия в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. т продуктов питания готовятся к отправке в Нигерию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.