россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов — Finance.ua

россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов Сегодня 13:30 — Аграрный рынок

россия украла украинского зерна как минимум на миллиард долларов

Голод остается для россии привычным инструментом геноцида, убежден премьер.

Об этом он заявил в ходе состоявшегося в Киеве второго международного саммита «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine).

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«Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют — это миллионы тонн зерновых на сумму около 1 млрд долларов. Грабеж Украины россией продолжается и сейчас», — сказал Шмыгаль.

По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет 79 миллионов тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.

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Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что на внутренние нужды Украине хватит 25% зерна, остальное должно экспортироваться.

В частности, в рамках президентской инициативы Grain from Ukraine уже направлено 170 тыс. т продовольствия в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. т продуктов питания готовятся к отправке в Нигерию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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