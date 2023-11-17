БЭБ оценило «черный» экспорт зерна почти в 134 млрд грн — Finance.ua
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БЭБ оценило «черный» экспорт зерна почти в 134 млрд грн

Криминал
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БЭБ оценило «черный» экспорт зерна почти в 134 млрд грн
БЭБ оценило «черный» экспорт зерна почти в 134 млрд грн
По результатам анализа экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией аналитики БЭБ обнаружили, что за 9 месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн. Это более 20% от общего количества.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Одним из распространенных методов «черного» экспорта зерна является использование рисковых предприятий. Они заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.
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То есть аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не предоставляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях мнимых производителей.
После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры фиктивные.
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Обычно конечным покупателем зерна является компания нерезидент, которая передает деньги за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.
Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.
Инфографика: БЕБ
Инфографика: БЕБ

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По материалам:
Finance.ua
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