Зарплаты в «конвертах» для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге — Finance.ua
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Зарплаты в «конвертах» для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге

Криминал
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Зарплаты в «конвертах» для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге
Зарплаты в «конвертах» для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге, Фото: esbu.gov.ua
Во Львове разоблачена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.
Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.
Сотрудники БЭБ установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна — официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая — неофициальная.
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Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплат заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров.
В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга зачислял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая в предназначении платежа «собственное пополнение счета».
Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один раз в месяц.
Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб, причиненный государственному бюджету, составляет более 50 млн грн.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.
Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.
В ходе обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличные, черновые записи, печати и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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