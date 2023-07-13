россия сокращает экспорт сырой нефти — Finance.ua

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россия сокращает экспорт сырой нефти

Энергетика
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россия сокращает экспорт сырой нефти
россия сокращает экспорт сырой нефти
В следующем месяце россия сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. баррелей в день. Таким образом кремль хочет продемонстрировать единство с лидером ОПЕК+ Саудовской Аравией.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что из-за нехватки данных оценка того, сколько сырой нефти страна фактически отправит за границу в августе и как это повлияет на мировые цены, достаточно усложнена.
Морские поставки российской сырой нефти уже начинают показывать признаки падения. Экспорт из западных портов страны за четыре недели до 9 июля впервые упал существенно ниже среднего февральского уровня после резкого роста объемов в течение следующих месяцев, согласно данным отслеживания судов, которые отслеживает Bloomberg и подтверждают другие источники данных.
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Ожидается, что в следующем месяце ежедневные морские поставки нефти из россии упадут до 3,1−3,2 миллиона баррелей по сравнению с примерно 3,7 миллиона баррелей в апреле и мае. Следовательно, меньше сырой нефти будет загружено в танкеры для экспорта.
После такого заявления нефть подорожала. Флагман российской нефти Urals поднялся до 59,98 долларов за баррель во вторник и находится на пороге ограничения цены, установленного G-7. Цена нефти Brent подскочила выше 80 долларов за баррель впервые с мая.
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Сообщается, что на российских нефтеперерабатывающих заводах будет также пик осеннего ремонта в середине сентября. В тот момент суточная переработка сырой нефти в стране может упасть до 4,76 миллиона по сравнению с 5,57 миллиона в августе.
Ограничение заграничных поставок в сентябре потребует дальнейшего сокращения производства.
О том, что крупнейшие в мире экспортеры нефти Саудовская Аравия и россия планируют сократить добычу нефти, стало известно в начале июля.
Данное заявление привело к росту цен, несмотря на обеспокоенность замедлением мировой экономики и возможное дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Федерального резерва США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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