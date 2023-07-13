ОПЕК в 2022 году увеличила экспорт нефти на 9% — Finance.ua
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ОПЕК в 2022 году увеличила экспорт нефти на 9%

Энергетика
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ОПЕК в 2022 году увеличила экспорт нефти на 9%
ОПЕК в 2022 году увеличила экспорт нефти на 9%
Объемы поставок нефти ОПЕК в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 9%.
Об этом говорится в ежегодном статистическом бюллетене организации, опубликованном 11 июля.
Суммарные доходы от продажи нефти всех входящих в ОПЕК 13 стран по итогам прошлого года выросли на 54% - с 566,4 млрд долларов до 873,57 млрд долларов.
Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, нарастила выручку от экспорта нефти в 1,6 раза — до 326,3 млрд долларов, что является самым высоким показателем среди стран организации.
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Нефтяные доходы ОАЭ выросли в 1,7 раза (до 94,7 млрд долларов), Ирака — в 1,5 раза — до 120,57 млрд долларов, Кувейта — на 54%, до 95,35 млрд долларов.
Напомним, 4 июня страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до конца 2024 года. При этом сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, могло составить уже 1,393 млн б/д.
Тогда в США назвали решение стран ОПЕК+ «неразумным» ввиду неопределенности на рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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