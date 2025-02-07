россия расширит инструменты по аресту активов западных компаний — Reuters Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

россия намерена расширить свои полномочия, которые позволят ей конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

На этой неделе правительственный комитет рф по законодательной деятельности одобрил законопроект, который определяет процедуру конфискации россией иностранной собственности в ответ на «аналогичные действия» других государств с российскими активами.

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Законопроект, разработанный Министерством юстиции рф, — это продолжение указа, подписанного лидером россии владимиром путиным в мае 2024 года, в отношении американского имущества и ценных бумаг, которые россия может определить как компенсацию за любые убытки, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в Соединенных Штатах.

По словам источников Reuters, новый закон будет распространяться на все так называемые недружественные государства, которые ввели санкции против россии из-за ее действий в Украине.

Решения будут выполняться посредством исков, поданных в арбитражный суд государственными органами (центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения). Ответчиками будут выступать иностранные государства, арестовавшие российские активы.

Источник Reuters, знакомый с дискуссиями вокруг законопроекта, добавил, что под ударом могут оказаться счета типа «С», доступ к которым заблокирован, если москва не предоставит на это разрешение.

Это может привести к проблемам для многих иностранных инвесторов, включая как частных лиц, так и крупные американские инвестиционные фонды, на счетах которых застряли миллиарды долларов.

Економічна Правда По материалам:

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