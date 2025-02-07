россия расширит инструменты по аресту активов западных компаний — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия расширит инструменты по аресту активов западных компаний — Reuters

Фондовый рынок
12
россия намерена расширить свои полномочия, которые позволят ей конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
На этой неделе правительственный комитет рф по законодательной деятельности одобрил законопроект, который определяет процедуру конфискации россией иностранной собственности в ответ на «аналогичные действия» других государств с российскими активами.
Читайте также
Законопроект, разработанный Министерством юстиции рф, — это продолжение указа, подписанного лидером россии владимиром путиным в мае 2024 года, в отношении американского имущества и ценных бумаг, которые россия может определить как компенсацию за любые убытки, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в Соединенных Штатах.
По словам источников Reuters, новый закон будет распространяться на все так называемые недружественные государства, которые ввели санкции против россии из-за ее действий в Украине.
Читайте также
Решения будут выполняться посредством исков, поданных в арбитражный суд государственными органами (центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения). Ответчиками будут выступать иностранные государства, арестовавшие российские активы.
Источник Reuters, знакомый с дискуссиями вокруг законопроекта, добавил, что под ударом могут оказаться счета типа «С», доступ к которым заблокирован, если москва не предоставит на это разрешение.
Это может привести к проблемам для многих иностранных инвесторов, включая как частных лиц, так и крупные американские инвестиционные фонды, на счетах которых застряли миллиарды долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.