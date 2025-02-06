Песни Повалий и заводы олигархов рф: сколько активов национализировали в Украине — Finance.ua

Песни Повалий и заводы олигархов рф: сколько активов национализировали в Украине Сегодня 12:38

Песни Повалий и заводы олигархов рф: сколько активов национализировали в Украине

Государство в течение 2023−2024 годов получило более 1,2 тыс. разных национализированных активов.

Об этом NV Бизнес сообщила и.о. главы Фонда госимущества Иванна Смачило.

«Среди переданных в 2024 году — корпоративные права, нежилые и жилые помещения, земельные участки, автомобили и воздушные суда, деньги и ценные бумаги», — сообщила она.

Продажа национализированного имущества происходила через систему Прозорро. Продажи, а полученные средства уходят в доход государства для наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Смачило отметила, что в прошлом году под контролем ФГИУ в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии перечислено 815,7 млн ​​грн благодаря работе с более чем 40 активами.

Читайте также ФГИУ впервые продал санкционный завод за 100 млн грн

Так, продажа двух объектов недвижимости (квартир) пополнила фонд на 6,9 млн грн.

«Из двух проданных объектов недвижимости дороже была бывшая собственность Михаила Шелкова, — сообщила Смачило. — Это 4-комнатная квартира площадью 175,5 м кв. в Приморском районе Одессы. Новый владелец заплатил за нее 4 млн грн».

От реализации корпоративных прав трех предприятий в фонд поступило 136 млн грн. Так, 100% акций компании Пентопак, принадлежавшей российскому олигарху Ивану Саввиде, приобрели за 103,1 млн грн.

Сумма же средств, полученных с 36 счетов лиц под санкциями превысила 672,8 млн грн. Из них более 634 млн грн со счетов Вячеслава Богуслаева.

Читайте также Приватизация госимущества во время войны: ожидаемые и реальные доходы

Также 19 декабря 2024 года состоялся аукцион по продаже ООО Аэрок, который был приобретен за рекордные 1,89 млрд грн.

Как сообщила Смачило, эта сумма не учтена в годовых итогах, поскольку средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии уже в январе 2025 года.

«Один из самых перспективных активов, который Фонд получил в управление в 2024 году — 100% акций ОАО Винницабытхим, которое принадлежало АО «Невская косметика, — сообщила Смачило. — Но были среди новых активов и довольно специфические, например имущественные права на музыку и слова песен Таисии Повалий. Судьба последних пока решается».

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.