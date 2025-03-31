россия провела 76 танкеров через воды стран НАТО по поддельным страховкам — Finance.ua

россия провела 76 танкеров через воды стран НАТО по поддельным страховкам Сегодня 11:15

россия использовала схему с поддельными страховыми сертификатами, чтобы ее теневой флот беспрепятственно проходил через воды НАТО в Балтийском море.

Об этом говорится в совместном расследовании Danwatch и NRK.

Как минимум 76 российских танкеров получили фальшивые документы от подставной компании Ro Marine, выдававшей себя за норвежскую, но принадлежавшую гражданину рф.

Журналисты выяснили, что компания не вела финансовые операции, имела только одного сотрудника с болгарским гражданством и использовала поддельную лицензию Норвежского управления финансового надзора (FSA).

Норвежская полиция уже расследует возможный обход санкций. Обвинения предъявлены гражданину рф, болгарскому соучредителю и двум норвежским бизнесменам.

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Расследование выявило, что Ro Marine оформила поддельные страховки для 255 судов, а после разоблачения даже добавила новый танкер в реестр. Восемь российских нефтяных танкеров беспрепятственно проходили проверки в Финском заливе, хотя их сертификаты были фальшивыми.

Дания и другие страны НАТО готовятся к координации действий против подобных схем. Эксперты предостерегают, что подобные махинации подрывают международную систему безопасности морских перевозок и создают угрозу экологических катастроф.

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