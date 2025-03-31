россия провела 76 танкеров через воды стран НАТО по поддельным страховкам — Finance.ua
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россия провела 76 танкеров через воды стран НАТО по поддельным страховкам

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россия использовала схему с поддельными страховыми сертификатами, чтобы ее теневой флот беспрепятственно проходил через воды НАТО в Балтийском море.
Об этом говорится в совместном расследовании Danwatch и NRK.
Как минимум 76 российских танкеров получили фальшивые документы от подставной компании Ro Marine, выдававшей себя за норвежскую, но принадлежавшую гражданину рф.
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Журналисты выяснили, что компания не вела финансовые операции, имела только одного сотрудника с болгарским гражданством и использовала поддельную лицензию Норвежского управления финансового надзора (FSA).
Норвежская полиция уже расследует возможный обход санкций. Обвинения предъявлены гражданину рф, болгарскому соучредителю и двум норвежским бизнесменам.
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Расследование выявило, что Ro Marine оформила поддельные страховки для 255 судов, а после разоблачения даже добавила новый танкер в реестр. Восемь российских нефтяных танкеров беспрепятственно проходили проверки в Финском заливе, хотя их сертификаты были фальшивыми.
Дания и другие страны НАТО готовятся к координации действий против подобных схем. Эксперты предостерегают, что подобные махинации подрывают международную систему безопасности морских перевозок и создают угрозу экологических катастроф.
По материалам:
Корреспондент.net
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