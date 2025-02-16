россия потратила на армию в 2024 году больше, чем все страны ЕС вместе взятые — Finance.ua
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россия потратила на армию в 2024 году больше, чем все страны ЕС вместе взятые

Казна и Политика
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россия потратила на армию в 2024 году больше, чем все страны ЕС вместе взятые
россия потратила на армию в 2024 году больше, чем все страны ЕС вместе взятые
Расходы российской федерации на военную сферу в прошлом, 2024 году составили 13,1 триллиона рублей, или 462 миллиарда долларов США. Это на 42% больше, чем было в 2023 году.
Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные исследования Международного института стратегических исследований.
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Несмотря на то, что такие расходы негативно сказываются на российской экономике, в кремле еще могут тратить немало денег на военную сферу, в том числе на ведение агрессивной войны с Украиной.
При этом общие расходы стран Европейского Союза, включая Великобританию, вышедшую из ЕС в 2020 году, составляют всего 457 миллиардов долларов.

Сколько потратит рф на армию в 2025 году

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году россия собирается потратить на армию и вооружение до 15,6 триллиона рублей. Это соответствует 7,5% ВВП россии, либо практически 40% всех федеральных доходов рф.
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Чтобы обойти россию по этому показателю, странам ЕС нужно увеличить свой оборонный бюджет хотя бы до 3% ВВП, а лучше до 5%.
Больше всего средств в абсолютном выражении в Европе на оборону тратят:
  • Германия (86 миллиардов долларов);
  • Великобритания (81 миллиард долларов);
  • Франция (64 миллиарда долларов).
По материалам:
Телеграф
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