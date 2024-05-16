россия переправляет через Турцию в ЕС огромные объемы нефти — Politico Сегодня 19:12

Из-за лазейки в западных санкциях Турция перемарковывает российскую нефть, выдавая ее за свою, и отправляет в Евросоюз, благодаря чему россия заработала €3 миллиарда.

Об этом говорится в публикации в Politico

Согласно исследованию издания и аналитических центров, российская нефть поступает в больших объемах в ЕС через Турцию, причем легально.

Эта схема возможна благодаря лазейке в санкциях, позволяющей ввозить в ЕС «смешанное» топливо, если оно маркируется как нероссийское. За 12 месяцев после того, как Евросоюз в феврале 2023 года ввел запрет на российскую нефть и нафропродукты, это принесло Москве до 3 миллиардов евро только через схему с использованием трех турецких портов — Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин.

До полномасштабного вторжения три четверти сырой нефти и 40% дизельного топлива поступали в ЕС из россии.

Когда на покупку этих энергоносителей был наложен запрет в ЕС, приблизительно в то же время Турция начала постепенно наращивать импорт топлива из россии, одновременно увеличивая экспорт в страны Евросоюза.

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За последний год эти цифры почти сравнялись. В период с февраля 2023 по февраль 2024 года Турция увеличила закупки топлива у россии на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За этот же период турецкий экспорт в ЕС подскочил на 107%.

Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать около 1 миллиона баррелей нефти в день.

Однако географическое расположение нескольких турецких портов в сочетании с данными об импорт-экспорте убедительно свидетельствует, что значительные объемы российского топлива были просто перепакованы и переправлены дальше.

К примеру, юго-восточный порт Джейхан имеет ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами, что не дает ему возможности получать крупные партии топлива, кроме как через море.

В период с февраля 2023 по 2024 год порт принял около 22 миллионов баррелей топлива, 92% из которых поступили из россии — втрое больше, чем годом ранее. За тот же период 85% экспорта топлива из порта было поставлено в ЕС.

Укрінформ По материалам:

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