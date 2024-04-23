«Укрнафта» увеличила запасы на 3 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа — Finance.ua
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«Укрнафта» увеличила запасы на 3 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа

Фондовый рынок
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ПАО «Укрнафта» увеличило запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа благодаря расширению границ имеющихся специальных разрешений на западе Украины, сообщил директор компании Сергей Корецкий в Фейсбуке.
«Причина расширения границ спецразрешений — приведение их размеров к контурам продуктивных залежей месторождений. Уже получены соответствующие приказы Государственной службы геологии и недр Украины», — написал он.
В частности, площадь первого участка после расширения границ увеличилась более чем на 50% и теперь составляет 0,93 кв. км. Общий объем запасов увеличился на 221 тыс. тонн нефти и 19 млн куб. м газа.
Площадь второго участка увеличилась на треть — до 8,7 кв. км. Общий объем запасов увеличился на 836 тыс. тонн нефти и 402 млн куб. м газа.
Третье спецразрешение увеличено на 36%, площадь участка теперь составляет 7,12 кв. км. Общий объем запасов увеличился более чем на 1,9 млн тонн нефти и 205 млн куб. м растворенного в нефти газа.
Корецкий также уточнил, что к 2023 году «Укрнафта» лишь дважды расширяла границы спецразрешений, а уже в прошлом году благодаря увеличению границ двух месторождений увеличила общие запасы на 330 тыс. тонн нефти и конденсата и 618 млн куб. м газа.
Как сообщалось, «Укрнафта» в 2023 году увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% (на 39,9 тыс. тонн) по сравнению с 2022 годом — до 1 млн 409,9 тыс. тонн, газа — на 5,8% (на 60, 4 млн куб. м, до 1 млрд 97,4 млн куб. м.
Компания ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.
«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, являющаяся оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года «Укрнафта» выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Снаб».
Крупнейший акционер «Укрнафты» — НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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