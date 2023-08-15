россия нашла способ обходить нефтяной «потолок» в $60 за баррель — FT — Finance.ua
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россия нашла способ обходить нефтяной «потолок» в $60 за баррель — FT

Энергетика
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россия нашла способ обходить нефтяной «потолок» в $60 за баррель — FT
россия нашла способ обходить нефтяной «потолок» в $60 за баррель — FT
россия применяет очевидную схему обхода нефтяного потолка — за счет раздувания транспортных расходов.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что цена российской нефти на базисе FOB (без перевозки) в балтийских портах в конце мая была около $50, заметно ниже потолка в $60 за баррель, а с доставкой в ​​Индию на базисе CIF — заметно выше, около $66 за баррель. Такая картина наблюдалась с начала года.
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Стоимость перевозки барреля, таким образом, примерно вдвое выше рыночной ($9 за баррель). Разница возвращается в россию, считает FT, что позволило экспортерам дополнительно заработать около $800 млн в мае-июле.
Выручка российского теневого флота, который возит 40% нефти, за этот период составила еще $350 млн. Надбавка вполне заметна: весь экспорт российской нефти за три месяца достиг $39 млрд.
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Низкая цена нефти на Балтике позволила россии использовать танкеры с западной страховкой, особенно греческие, но с ростом цены их количество на маршруте в Индию снизилось. Кроме того, дискаунт на российскую нефть для Индии упал до 2−10 долларов за баррель и ее импорт начал физически сокращаться.
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Борьба с обходом схемы с завышением транспортных расходов давно прописана в методических рекомендациях США для посредников (перевозчиков, страховщиков, брокеров): им велено требовать разбивки цен на нефть и транспортные, таможенные, страховые и другие расходы. Отказ контрагента предоставить такую ​​документацию следует рассматривать как указание на то, что нефть или нефтепродукты были приобретены дороже потолка. Но при прямых поставках на «теневых» судах этот метод не работает, пишет издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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