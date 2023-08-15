россия нашла способ обходить нефтяной «потолок» в $60 за баррель — FT
россия применяет очевидную схему обхода нефтяного потолка — за счет раздувания транспортных расходов.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что цена российской нефти на базисе FOB (без перевозки) в балтийских портах в конце мая была около $50, заметно ниже потолка в $60 за баррель, а с доставкой в Индию на базисе CIF — заметно выше, около $66 за баррель. Такая картина наблюдалась с начала года.
Стоимость перевозки барреля, таким образом, примерно вдвое выше рыночной ($9 за баррель). Разница возвращается в россию, считает FT, что позволило экспортерам дополнительно заработать около $800 млн в мае-июле.
Выручка российского теневого флота, который возит 40% нефти, за этот период составила еще $350 млн. Надбавка вполне заметна: весь экспорт российской нефти за три месяца достиг $39 млрд.
Низкая цена нефти на Балтике позволила россии использовать танкеры с западной страховкой, особенно греческие, но с ростом цены их количество на маршруте в Индию снизилось. Кроме того, дискаунт на российскую нефть для Индии упал до 2−10 долларов за баррель и ее импорт начал физически сокращаться.
Борьба с обходом схемы с завышением транспортных расходов давно прописана в методических рекомендациях США для посредников (перевозчиков, страховщиков, брокеров): им велено требовать разбивки цен на нефть и транспортные, таможенные, страховые и другие расходы. Отказ контрагента предоставить такую документацию следует рассматривать как указание на то, что нефть или нефтепродукты были приобретены дороже потолка. Но при прямых поставках на «теневых» судах этот метод не работает, пишет издание.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью