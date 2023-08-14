В июле россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти — Finance.ua

В июле россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти Сегодня 14:32 — Энергетика

В июле россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти

Доходы россии от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем — до 15,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

Это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

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Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Уменьшение экспорта сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки россия компенсировала путем увеличения потоков нефтепродуктов.

В то же время цена экспортной российской нефти Urals в июле выросла до 64,41 доллара за баррель, впервые превысив ограничение цен, установленное странами G7 и Евросоюза в конце прошлого года.

По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность с поставками определенных сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно ограничить экспорт.

Кроме того, это повлияло на рост спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение россии сократить свой экспорт нефти в августе и сентябре, отмечает МЭА.

По официальным данным Минфина рф, средняя цена на нефть марки Urals в июле выросла до 64,37 доллара за баррель по сравнению с 55,28 доллара в июне, 53,34 доллара в мае и 58,63 доллара в апреле.

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Економічна Правда По материалам:

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