В июле россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти — Finance.ua

В июле россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Доходы россии от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем — до 15,3 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.
Это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.
Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Уменьшение экспорта сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки россия компенсировала путем увеличения потоков нефтепродуктов.
В то же время цена экспортной российской нефти Urals в июле выросла до 64,41 доллара за баррель, впервые превысив ограничение цен, установленное странами G7 и Евросоюза в конце прошлого года.
По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность с поставками определенных сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно ограничить экспорт.
Кроме того, это повлияло на рост спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение россии сократить свой экспорт нефти в августе и сентябре, отмечает МЭА.
По официальным данным Минфина рф, средняя цена на нефть марки Urals в июле выросла до 64,37 доллара за баррель по сравнению с 55,28 доллара в июне, 53,34 доллара в мае и 58,63 доллара в апреле.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью