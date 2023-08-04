Сколько будут стоить нефть и газ в мире: НБУ обновил прогноз на ближайшие годы — Finance.ua

Сколько будут стоить нефть и газ в мире: НБУ обновил прогноз на ближайшие годы Сегодня 19:02 — Энергетика

Сколько будут стоить нефть и газ в мире: НБУ обновил прогноз на ближайшие годы

Мировые цены на энергоносители после краткосрочной коррекции вверх в отопительный период будут иметь тенденцию к снижению.

Об этом говорится в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (июль 2023 года).

Цены на нефть

Как отмечается в отчете, цены на нефть были ниже, чем ожидалось: слабый глобальный спрос и значительный экспорт россии превысили ограничение ОПЕК+ (что составило примерно 5% мирового спроса).

По прогнозу НБУ, во втором полугодии ожидается незначительное повышение цен на фоне активизации глобальной экономики, в частности, Китая. В дальнейшем цены на нефть будут находиться под понижающим давлением, учитывая активное наращивание производства США и отдельными странами Латинской Америки и Африки в условиях умеренного роста спроса.

Продления ограничений ОПЕК+ до конца 2024 г. и установления новых сниженных целевых показателей производства в следующем году будет недостаточно для сдерживания падения цен. Дополнительно на цены будет давить экспорт дешевой российской нефти, в частности в Китай, Индию и Турцию, отмечают в НБУ.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 доллара за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 17,8% до $82,0, в 2024 году на 1,6% до $80,7, в 2025 году на 13,9% до $69,5 за баррель.

Цены на газ

Европейские цены на газ и дальше снижались и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ — более 55%, говорится в отчете НБУ.

Еврокомиссия продлила действие требования по сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем 2017−2022 годов до конца марта 2024 года. Согласно достижению целевого показателя хранения запасов газа на уровне 90%, заполнение хранилищ до начала отопительного сезона является реалистичным, отмечают в НБУ.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах, а также поставки дешевого российского газа в Китай, что уменьшает конкуренцию за СПГ со стороны одного из крупнейших азиатских импортеров, несмотря на ожидаемое формирование стратегических резервов газа Японией и Индией, прогнозирует НБУ.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 доллара за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году упадут на 56,9% до 584,4 доллара за тысячу кубометров, в 2024 году упадут на 8,9% до 532,3 доллара, в 2025 году на 18,9% до 431,8 доллара.

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