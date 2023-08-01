Месяц с довоенными налогами: насколько заправки повысили цены на бензин, дизель и газ — Finance.ua

Месяц с довоенными налогами: насколько заправки повысили цены на бензин, дизель и газ Сегодня 21:03 — Энергетика

Месяц с довоенными налогами: насколько заправки повысили цены на бензин, дизель и газ

С 30 июня по 31 июля бензин А-95 в рознице подорожал в среднем на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ - на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л) /л), дизтопливо — на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). В то же время цена на автогаз выросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Цены на бензин и ДП

Бензины A-95 и А-95 премиум на заправках ОККО и WOG подорожали на 3 и 2 грн/л — до 49,99 грн/л и 51,99 грн/л соответственно. Дизтопливо в этих сетях прибавило в цене 5 грн/л — до 49,99 грн/л.

«Укрнафта» повысила цены на 5,91 грн/л: на бензин А-95 — до 46,90 грн/л, на А-95+ - до 48,90 грн/л, на ДТ — до 45,90 грн/л л.

В сети UPG обычная «пятерка» за месяц подорожала на 5,10 грн/л — до 49,00 грн/л, тогда как А-95+ и дизтопливо прибавили 5 грн/л — до 51,90 и 46,90 грн/л соответственно.

На АЗС Avias ценники изменились в сторону увеличения на 2 грн/л. Бензин А-95 подорожал до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, ГП — до 48 грн/л.

Автогаз: цена сегодня

Как пишет Enkorr, в течение 30 июня — 31 июля в сети SOCAR автогаз подорожал на 2,13 грн/л — до 24,62 грн/л. В свою очередь «Авантаж 7» сейчас имеет ценник на уровне 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).

На заправках KLO автогаз подорожал на 1,5 грн/л — до 23,44 грн/л. Сети ОККО и WOG увеличили цены на 1,80 грн/л и 1,84 грн/л — до 24,49 грн/л и 24,46 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,6−2,6 грн/л это топливо подорожало в сетях «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» и других.

Почему выросли цены на топливо

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

Как заявляла в начале июля министр экономики Юлия Свириденко, в правительстве ожидали, что к концу месяца бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7−8 грн, а дизтопливо — на 5 грн за литр. При этом она сказала, что резкого роста цены на горючее не будет.

В общем, предполагалось, что после возвращения довоенных налогов рост цен на бензин составит до 11 грн, а на ДТ — до 8 грн за литр.

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Діло По материалам:

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