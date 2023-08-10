Рада приняла законопроект о минимальных запасах нефти — Finance.ua

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Рада приняла законопроект о минимальных запасах нефти

Казна и Политика
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Рада приняла законопроект о минимальных запасах нефти
Рада приняла законопроект о минимальных запасах нефти
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.
Об этом народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
За принятие документа № 9024-д проголосовали 285 депутатов.

Цель документа

Целью законопроекта является обеспечение повышения уровня энергетической безопасности государства и обеспечение непрерывной поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины, в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов путем имплементации требований Директивы Совета 2009/119/ЕС, предусматривающей создание уровня минимальных запасов, которые равны 90 суткам среднесуточного чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления, в зависимости от того, какой из показателей выше.

Что предлагает закон

Документ определяет правовые, организационные и экономические принципы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и регулирует отношения в этой сфере.
В проекте закона определены функции и полномочия государственных контролирующих органов, администратора системы репортинга, порядок финансирования функционирования системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, обновлены понятия кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, ее уровней.
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Законопроектом предложено установить четкие полномочия Кабинета Министров и центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.
В то же время уточняется вопрос межведомственной координации и порядок создания, хранения, замены МЗНН.
Ожидается, что принятие закона будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины, создаст в Украине систему минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и урегулирует отношения в сфере управления минимальными запасами, а также обеспечит выполнение взятых Украиной обязательств по имплементации Директивы 2009/119/ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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