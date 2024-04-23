россия нанесла более $63 млрд ущерба окружающей среде Украины — Finance.ua

россия нанесла более $63 млрд ущерба окружающей среде Украины
россия нанесла более $63 млрд ущерба окружающей среде Украины.
Об этом сообщает Управление Стратегических коммуникаций ВСУ.
СтратКом ВСУ представил отчет о последствиях российской агрессии для экологии Украины ко всемирному Дню Земли. Стало известно, что:
- 174 000 кв. км загрязнены взрывчаткой;
- 3 млн га лесов поражены войной — загрязнены или уничтожены;
- 620 кв. км затопило в результате российского теракта на Каховской ГЭС;
- оккупанты вызвали выброс 150 млн тонн парниковых газов;
- 514 украинских объектов природоохранного заповедного фонда временно захвачены, в том числе 10 национальных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника.
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«россия угрожает не только Украине, варвары в принципе не соблюдают правила цивилизованного мира. Террориста нужно остановить, пока не поздно», — комментирует СтратКом.
Напомним, с 22 по 29 марта россия провела массированную атаку по энергетическим объектам Украины. Это повлекло за собой миллиардные убытки и масштабные разрушения. В эти дни россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Также недавно была уничтожена Трипольская ТЭС.
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