Триллионы гривен: какой вред окружающей среде нанесла рф за более чем два года полномасштабного вторжения — Finance.ua

Триллионы гривен: какой вред окружающей среде нанесла рф за более чем два года полномасштабного вторжения Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Триллионы гривен: какой вред окружающей среде нанесла рф за более чем два года полномасштабного вторжения

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец назвал ущерб экологии из-за российского вторжения в Украину.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец в эфире телемарафона.

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россияне, по словам министра защиты окружающей среды, нанесли ущерб окружающей среде в размере 2,4 трлн долларов.

«На сегодняшний день ущерб окружающей среде уже более 2,4 трлн гривен, это более 4200 случаев преступлений против окружающей среды», — проинформировал Стрилец.

Министр отреагировал на удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, атаки влияют не только на инфраструктуру, но и состояние окружающей среды.

«Что касается ударов по энергетике, то это не только влияние на инфраструктуру и жизнь людей. Это горение, это выбросы, это отходы от разрушений, это большое количество того, что влияет на состояние нашей окружающей среды», — заявил Стрилец.

Также министр назвал ущерб от разрушения россиянами Каховской ГЭС.

«Когда произошел теракт на Каховской ГЭС, министерство обратилось к экспертам „Юнеп“ — это организация ООН, которая занимается именно окружающей средой. Они дали нам более 20 экспертов из более чем 20 стран мира. Там уже были попытки посчитать потери экосистемных услуг. Цифры были более 15 млн долларов», — сказал Стрилец.

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