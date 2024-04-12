Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете — Finance.ua
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Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете

Казна и Политика
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Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете
Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете
С 22 по 29 марта россия провела массированную атаку по энергетическим объектам Украины. Это повлекло за собой миллиардные убытки и масштабные разрушения. В эти дни россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Также недавно была уничтожена Трипольская ТЭС.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу рассказал, сколько будет стоить восстановить эти объекты энергетики.
«Это точно миллиарды долларов, особенно это касается ДнепроГЭС. Чтобы восстановить его, нужно время и очень много денег», — заявил Омельченко.
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Были официальные заявления, что повреждены или разрушены 80% ТЭС в Украине, в первую очередь компании ДТЭК, но и в «Центрэнерго» тоже разрушена Змиевская ТЭС.
«Однако самое главное не в деньгах, а в том, что в результате этих террористических ударов образовался огромный дефицит мощности в объединенной энергетической системе Украины. Особенно он будет заметен в осенне-зимний период 2024—2025 годов», — добавил он.
По словам эксперта по энергетике и экономике Юрия Щедрина, Украину ждут не только экономические последствия.
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«Это и разорванные цепи поставок, ведь угольные ТЭС были основными в стране и, если они не будут работать, у нас выпадает очень значительная доля энергетики и останется только атомная. Атомная энергетика покрывала около половины мощности в прошлые годы, но это с учетом Запорожской АЭС. Без учета этой АЭС, но с тем, что уменьшилась потребность в энергии из-за миграции людей и из-за остановки предприятий, это плюс-минус также у нас не будет хватать от 30%, а может, и больше энергии», — пояснил Щедрин.
Это существенно повлияет на осенне-зимний сезон и период пиковых летних нагрузок.
Соответственно есть два вида убытков — финансовые свыше 200 миллионов долларов и опосредованные, которые очень существенны, но точная сумма пока не известна.
По материалам:
Телеканал 24
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