Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете — Finance.ua

Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете

С 22 по 29 марта россия провела массированную атаку по энергетическим объектам Украины. Это повлекло за собой миллиардные убытки и масштабные разрушения. В эти дни россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Также недавно была уничтожена Трипольская ТЭС.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу рассказал , сколько будет стоить восстановить эти объекты энергетики.

«Это точно миллиарды долларов, особенно это касается ДнепроГЭС. Чтобы восстановить его, нужно время и очень много денег», — заявил Омельченко.

Читайте также Возможны ли блэкауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики

Были официальные заявления, что повреждены или разрушены 80% ТЭС в Украине, в первую очередь компании ДТЭК, но и в «Центрэнерго» тоже разрушена Змиевская ТЭС.

«Однако самое главное не в деньгах, а в том, что в результате этих террористических ударов образовался огромный дефицит мощности в объединенной энергетической системе Украины. Особенно он будет заметен в осенне-зимний период 2024—2025 годов», — добавил он.

По словам эксперта по энергетике и экономике Юрия Щедрина, Украину ждут не только экономические последствия.

Читайте также Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером

«Это и разорванные цепи поставок, ведь угольные ТЭС были основными в стране и, если они не будут работать, у нас выпадает очень значительная доля энергетики и останется только атомная. Атомная энергетика покрывала около половины мощности в прошлые годы, но это с учетом Запорожской АЭС. Без учета этой АЭС, но с тем, что уменьшилась потребность в энергии из-за миграции людей и из-за остановки предприятий, это плюс-минус также у нас не будет хватать от 30%, а может, и больше энергии», — пояснил Щедрин.

Это существенно повлияет на осенне-зимний сезон и период пиковых летних нагрузок.

Соответственно есть два вида убытков — финансовые свыше 200 миллионов долларов и опосредованные, которые очень существенны, но точная сумма пока не известна.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.