россия накопила $80 млрд в оффшорах — Finance.ua

россия накопила $80 млрд в оффшорах Сегодня 15:47 — Мир

россия накопила $80 млрд в оффшорах

россии удалось накопить в оффшорах около трети сверхприбылей на общую сумму $227 миллиардов, полученных в прошлом году от экспорта российских товаров.

По оценке Bloomberg Economics , около $80 миллиардов из этих средств хранится в виде наличных, недвижимости и инвестиций в филиалы за рубежом.

Эти средства могут быть теневыми резервами россии и являются побочным продуктом рекордного профицита текущего счета, который помог поддерживать финансы кремля после нападения на Украину в феврале 2022 года.

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«Из-за задержки Европы с нацеливанием на энергетический сектор россии кремль смог накопить один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто нивелировало эффект замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку россия могла вернуть утраченное», — сказала Мария Шагина, экономист Международного института стратегических исследований в Великобритании.

Однако с более низкими ценами на сырье и недавно вступившими в силу новыми ограничениями на экспорт нефти профицит текущего счета резко сократился. Банк россии прогнозирует его на уровне $66 млрд в этом году, $48 млрд — в 2024 году и $41 млрд — в 2025 году.

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В то же время Bloomberg отмечает, что любые новые прибыли, накопленные за границей, могут сделать их привлекательной мишенью для санкций, особенно если средства контролируются государством. российское правительство является акционером многих крупнейших российских экспортеров, хотя установить собственника денег стало труднее.

По словам Александра Кнобеля из государственной российской академии внешней торговли, для правительства рф накопленные за рубежом активы могут быть ресурсом, который можно использовать путем введения чрезвычайных сборов с экспортеров.

В то же время он признал, что поскольку Европейский Союз становится менее зависимым от российских энергоносителей, средства за рубежом привлекут больше внимания, как возможная мишень для санкций.

Однако даже если иностранные правительства смогут определить владельцев новых российских фондов за рубежом и увязать их с государством, общая сумма, скорее всего, будет меньше официальных оценок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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