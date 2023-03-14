россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней — Finance.ua

россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней Сегодня 11:14 — Аграрный рынок

россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней

российская делегация после переговоров с высокопоставленными лицами ООН заявила о приемлемости продления «зерновой сделки», но всего на 60 дней.

Об этом свидетельствует заявление заместителя главы МИД рф Сергея Вершинина.

«российская сторона, отмечая „пакетный“ характер предложенных Генсекретарем ООН Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления „черноморской инициативы“ по истечении второго срока 18 марта, но всего лишь на 60 дней», — говорится в заявлении.

Вершинин сказал, что дальнейшая позиция рф будет определяться «в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса в нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, «разморозку» финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса».

По его словам, разговор с представителями ООН подтвердил, что «если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозспекспортеров по-прежнему сохраняются барьеры».

«Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные исключения для продовольствия и удобрений на деле не работают», — сказал замминистра иностранных дел рф.

Так называемая «зерновая сделка» была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок.

В ноябре сделку продлили еще на 120 дней. Срок действия сделки истекает 18 марта.

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Українська правда По материалам:

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