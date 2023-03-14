россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней

Аграрный рынок
0
россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней
россия готова продлить «зерновую сделку», но всего лишь на 60 дней
российская делегация после переговоров с высокопоставленными лицами ООН заявила о приемлемости продления «зерновой сделки», но всего на 60 дней.
Об этом свидетельствует заявление заместителя главы МИД рф Сергея Вершинина.
«российская сторона, отмечая „пакетный“ характер предложенных Генсекретарем ООН Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления „черноморской инициативы“ по истечении второго срока 18 марта, но всего лишь на 60 дней», — говорится в заявлении.
Читайте также
Вершинин сказал, что дальнейшая позиция рф будет определяться «в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса в нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, «разморозку» финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса».
По его словам, разговор с представителями ООН подтвердил, что «если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозспекспортеров по-прежнему сохраняются барьеры».
Читайте также
«Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные исключения для продовольствия и удобрений на деле не работают», — сказал замминистра иностранных дел рф.
Так называемая «зерновая сделка» была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок.
В ноябре сделку продлили еще на 120 дней. Срок действия сделки истекает 18 марта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.