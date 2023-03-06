В Турции сделали заявление касательно «зерновой сделки» — Finance.ua

В Турции сделали заявление касательно «зерновой сделки» Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Турции сделали заявление о продлении так называемой «зерновой сделки», в рамках которой Украина экспортирует продовольствие через «зеленые коридоры» в Черном море.

«Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на проходящей в Катаре Конференции ООН по наименее развитым странам, передают Sky News

Инициатива ООН и Турции в июле прошлого года позволила экспортировать зерно из трех украинских портов.

Тем временем в россии уже назвали свои условия продления «зерновой сделки».

«Если эта договоренность, имеющая обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и подгонка и махинация с другой стороны, если эта договоренность равноправна, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях», — заявила пресс-секретарь. российского МИДа Мария Захарова.

УНІАН По материалам:

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