Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора» — Finance.ua

Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора» Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора»

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет ( законопроект № 8399 ). Так, предусматривали деньги для финансирования страхования судов, участвующих в «зерновом коридоре».

Об этом сообщила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook.

Основное внесенное изменение — это норма, предусматривающая страхование судов, участвующих в «зерновом коридоре», объемом до 20 млрд грн.

«Мы внесли несколько важных изменений. За 2022 год было экспортировано из Украины около 16 млн тонн агропродукции. Мы заинтересованы, чтобы этот аграрный экспорт сохранялся, потому что это и поступления в государственный бюджет, и рабочие места для людей», — отметила депутат в эфире телеканала «Рада».

Принятые парламентом изменения касаются судов, ходящих как под флагом Украины, так и под флагами иностранных государств. Средства для компенсации ущерба будут выделяться правительством Украины.

«Вместе мы ищем пути обеспечения работы украинских портов и расширения номенклатуры для товарооборота. Уверен, что запуск гарантирования компенсации рисков станет мощным сигналом для стабилизации украинской и мировой экономики», — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, недавно Украина обратилась в Турцию и ООН с просьбой начать переговоры по продлению черноморского зернового соглашения, добиваясь его пролонгации минимум на один год и включения порта Николаева.

Отметим, «зерновое соглашение» было подписано 21 июля 2022, а 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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