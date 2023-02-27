Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора» — Finance.ua
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Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора»

Казна и Политика
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Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора»
Из госбюджета выделят деньги специально для судов «зернового коридора»
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 8399). Так, предусматривали деньги для финансирования страхования судов, участвующих в «зерновом коридоре».
Об этом сообщила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook.
Основное внесенное изменение — это норма, предусматривающая страхование судов, участвующих в «зерновом коридоре», объемом до 20 млрд грн.
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«Мы внесли несколько важных изменений. За 2022 год было экспортировано из Украины около 16 млн тонн агропродукции. Мы заинтересованы, чтобы этот аграрный экспорт сохранялся, потому что это и поступления в государственный бюджет, и рабочие места для людей», — отметила депутат в эфире телеканала «Рада».
Принятые парламентом изменения касаются судов, ходящих как под флагом Украины, так и под флагами иностранных государств. Средства для компенсации ущерба будут выделяться правительством Украины.
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«Вместе мы ищем пути обеспечения работы украинских портов и расширения номенклатуры для товарооборота. Уверен, что запуск гарантирования компенсации рисков станет мощным сигналом для стабилизации украинской и мировой экономики», — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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Напомним, недавно Украина обратилась в Турцию и ООН с просьбой начать переговоры по продлению черноморского зернового соглашения, добиваясь его пролонгации минимум на один год и включения порта Николаева.
Отметим, «зерновое соглашение» было подписано 21 июля 2022, а 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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