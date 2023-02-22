Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро — Finance.ua

Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро Сегодня 15:33 — Аграрный рынок

Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро

Правительство Финляндии решило выделить еще 5 млн евро Всемирной продовольственной программе (WFP), которая закупает зерно в Украине и везет его в африканские страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии

При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа закупает зерно у Украины и везет его в африканские страны, пострадавшие от продовольственного кризиса.

Черноморская зерновая инициатива способствовала отправке более 18 миллионов тонн зерна и других продуктов питания из Украины в период с июня 2022 года по январь 2023 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие от дефицита зерна и высоких цен, получат крайне необходимое зерно», — заявил финский министр развития сотрудничества и внешней торговли. Вилле Скиннари.

Реализация «зерновой инициативы» также стабилизирует мировые цены на продовольствие, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Финляндия поддержала реализацию «зерновой инициативы» еще в прошлом году, профинансировав поставки зерна из Украины в Сомали.

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