Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро — Finance.ua
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Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро

Аграрный рынок
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Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро
Финляндия решила поддержать «зерновую сделку», выделив 5 млн евро
Правительство Финляндии решило выделить еще 5 млн евро Всемирной продовольственной программе (WFP), которая закупает зерно в Украине и везет его в африканские страны.
Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии.
При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа закупает зерно у Украины и везет его в африканские страны, пострадавшие от продовольственного кризиса.
Черноморская зерновая инициатива способствовала отправке более 18 миллионов тонн зерна и других продуктов питания из Украины в период с июня 2022 года по январь 2023 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.
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«Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие от дефицита зерна и высоких цен, получат крайне необходимое зерно», — заявил финский министр развития сотрудничества и внешней торговли. Вилле Скиннари.
Реализация «зерновой инициативы» также стабилизирует мировые цены на продовольствие, отметили в ведомстве.
Там напомнили, что Финляндия поддержала реализацию «зерновой инициативы» еще в прошлом году, профинансировав поставки зерна из Украины в Сомали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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