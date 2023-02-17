Переговоры о продлении «зерновой сделки» начнутся через неделю — замминистра Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Через неделю начнутся переговоры о продлении инициативы, поддерживаемой ООН, которая позволила Украине экспортировать зерно из портов, заблокированных рф после ее вторжения.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, которого цитирует Reuters.

«Переговоры о продлении (сделки по) зерновому коридору начнутся через неделю, и тогда мы поймем позиции всех сторон», — сказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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«Думаю, здравый смысл возобладает, и коридор будет продлен», — сказал он.

Он сказал, не вдаваясь в подробности, что на россию оказывается давление не только с целью продления действия сделки по коридору, но и с целью улучшения его работы.

«Мы видим, что противник начинает выдвигать новые условия. Мы понимаем, что будет сложно — как это было в ноябре», — сказал Васьков.

Напомним, Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф по отдельности) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов («Одесса», «Черноморск», «Южный»), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Соглашение в ноябре продлили на 120 дней. Но россия саботирует проверки судов в рамках «зерновой инициативы».

Из-за задержки инспекций со стороны рф за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия. Украина призывает международное сообщество, в частности ООН и Турцию, потребовать от россии прекращения искусственных задержек в работе «зернового коридора».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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