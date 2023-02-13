В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро Сегодня 09:29 — Аграрный рынок

В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро

Украина и Египет обсуждают разные варианты реализации совместных агропроектов, в частности, профильные министерства двух стран обсуждают строительство хаба для украинского зерна.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Ахмедом Мухтаром Эльгаммалем, передает пресс-служба Минагрополитики.

Стороны обсудили торговые отношения между Украиной и Египтом и углубление сотрудничества в агросекторе. Посол сообщил, что Каир заинтересован в реализации общих логистических агропроектов, а именно в создании логистического хаба для поставок зерна.

Сольский ответил, что Украина рассмотрит предложение Египта.

Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.

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Діло По материалам:

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