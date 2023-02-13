В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро — Finance.ua
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В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро

Аграрный рынок
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В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро
В Египте может появиться хаб для украинского зерна — Минагро
Украина и Египет обсуждают разные варианты реализации совместных агропроектов, в частности, профильные министерства двух стран обсуждают строительство хаба для украинского зерна.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Ахмедом Мухтаром Эльгаммалем, передает пресс-служба Минагрополитики.
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Стороны обсудили торговые отношения между Украиной и Египтом и углубление сотрудничества в агросекторе. Посол сообщил, что Каир заинтересован в реализации общих логистических агропроектов, а именно в создании логистического хаба для поставок зерна.
Сольский ответил, что Украина рассмотрит предложение Египта.
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Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.
Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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