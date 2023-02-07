«Зерновая инициатива»: Украина в январе экспортировала на 25% меньше агропродукции, чем в декабре — Finance.ua

«Зерновая инициатива»: Украина в январе экспортировала на 25% меньше агропродукции, чем в декабре Сегодня 06:20 — Аграрный рынок

Из-за действий российской стороны, блокирующей инспекции судов в Босфоре, в январе мир получил на 25% меньше украинской агропродукции, чем в декабре.

Об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщает в Фейсбуке

По информации Мининфраструктуры, в рамках «зерновой инициативы» в январе мир получил на четверть меньше украинской агропродукции, чем в декабре. Из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы 77 судов экспортировали три миллиона тонн агропродукции.

Это на 25% меньше объемов декабря. В декабре Украина отправила 94 судна с 3,7 миллиона тонн агропродукции. Кроме этого, подавляющее большинство стран получают украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре", — говорится в сообщении.

Сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты «Одесса», «Южный», «Черноморск». За шесть месяцев работы «зернового коридора» мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен получить более 30 миллионов тонн при стабильном функционировании коридора.

Единственное препятствие для доступа украинской агропродукции на мировые рынки — это действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов в инициативе.

В Мининфраструктуры подчеркивают, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов — 2,5 судна в сутки. В январе порты работали всего на 30-40% из-за дефицита флота под загрузку. В Босфоре три судна в сутки проходят инспекцию и получают разрешение двигаться в украинские порты за продовольствие при предложенных девяти.

Ежедневно СКЦ планирует проведение по 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы удачно завершают лишь половину из них. Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173. Еще 31 проверка не была завершена из-за преждевременного и самовольного окончания рабочего дня инспекторами россии в 15 ч. 30 мин. (регламентирована работа до 17.30) или из-за претензий инспекторов российской федерации к судовым документам, которые не должны проверяться СКЦ.

Тормозится и регистрация судов для участия в инициативе. При заявленных более 80 судах представители страны-агрессора без объяснения причин регистрируют 2-3 судна в сутки. По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 — на вход в порты под загрузку, 22 — с агропродукцией на выход). Большинство из них ожидает несколько недель.

Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/в украинские порты. Украина неоднократно обращала внимание партнеров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждения несправедливой продовольственной политики", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.