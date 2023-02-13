В ООН рассказали об успехах "зернового коридора" — Finance.ua

В ООН рассказали об успехах "зернового коридора" Сегодня 20:20

Украина уже экспортировала по "зерновому коридору" 21,12 млн тонн агропродукции.

Как свидетельствуют данные ООН, в разрезе грузов кукуруза занимает 47% от общего объема, пшеница – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, другая сельхозпродукция – 14%.

Вместе с тем крупнейшим импортером украинского продовольствия является Китай (4,2 млн тонн). Также значительные объемы импорта приходятся на Испанию (3,8 млн), Турцию (2,4 млн), Нидерланды (1,2 млн) и Египет (724,7 тыс. тонн).

Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

26 ноября 2022 г. началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.