В ООН рассказали об успехах "зернового коридора" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ООН рассказали об успехах "зернового коридора"

15
Украина уже экспортировала по "зерновому коридору" 21,12 млн тонн агропродукции.
Как свидетельствуют данные ООН, в разрезе грузов кукуруза занимает 47% от общего объема, пшеница – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, другая сельхозпродукция – 14%.
Вместе с тем крупнейшим импортером украинского продовольствия является Китай (4,2 млн тонн). Также значительные объемы импорта приходятся на Испанию (3,8 млн), Турцию (2,4 млн), Нидерланды (1,2 млн) и Египет (724,7 тыс. тонн).

Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.
1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.
17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.
26 ноября 2022 г. началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.