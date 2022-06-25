«єРобота»: Ощадбанк с июля будет принимать заявки на микрогранты до 250 тыс. грн — Finance.ua

«єРобота»: Ощадбанк с июля будет принимать заявки на микрогранты до 250 тыс. грн Сегодня 08:33 — Личные финансы

Ощадбанк с 1 июля начнет принимать заявки украинцев на получение микрогрантов до 250 тыс. грн на новый бизнес или развитие действующего бизнеса.

«По решению правительства Ощадбанк стал уполномоченным банком новой государственной программы „єРобота“ по направлению предоставления украинцам безвозвратных грантов до 250 тыс. грн для запуска нового или развития действующего бизнеса. Программа стартует 1 июля. Именно с этой даты все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом относительно создания или развития собственного дела в отделения Ощада», — говорится в сообщении.

В финучреждении заявили, что в данный момент разрабатывается возможность подачи заявок через портал «Дія».

Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) либо юридическое лицо.

На что можно потратить деньги? За счет гранта от государства в размере до 250 тыс. грн предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. В случае создания одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.

После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет принимать Государственная служба занятости.

Напомним, правительство запускает проект грантовой поддержки новых бизнесов «єРобота». Программа предусматривает микрогранты до 250 тысяч гривен для тех, кто хочет запустить новый бизнес.

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