Работа в Польше: сколько платят работникам в супермаркете, на складе и заводе — Finance.ua

Работа в Польше: сколько платят работникам в супермаркете, на складе и заводе Сегодня 19:03 — Личные финансы

В Польше украинским беженцам предлагают работу в ресторанах, на складах и заводах. Заработная плата — от 20 тыс. грн. Меньше всего зарабатывают операторы машин на производстве.

Об этом сообщает Сегодня , которое проанализировало предложения на рынке труда. Согласно размещенным вакансиям, работник склада может получать значительно больше, чем работник супермаркета.

Работа в ресторане

Заведения быстрого питания достаточно популярны в Польше, поэтому им всегда нужны работники — для приготовления пищи или уборки. На эти должности нанимают как женщин, так и мужчин до 60 лет. Работа с понедельника по субботу, смены по 8-12 часов — это от 200 часов в месяц с оплатой на руки 16 злотых/час (105 грн). В месяц это 21 тыс. грн.

Упаковщик

В соседней стране — немало заводов, куда постоянно нанимают работников. Популярная вакансия — упаковщик товаров. К примеру, за упаковку сладостей готовы платить от 3300 зл/мес. (21,7 тыс. грн). Смена длится 8-12 часов, трудоустраивают женщин до 55 лет.

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Работник склада

Среди распространенных вакансий — человек на склад, отвечающий за прием и отправку товаров в интернет-магазине: сканировать, упаковывать, контролировать качество и т. д. На работу принимают женщин до 50 лет. Смена по 10-12 часов в день с оплатой 15-19 зл/час (98-125 грн). В месяц выходит 240 рабочих часов и 23,5-30 тыс. грн.

Работники супермаркетов

Нанимают людей на работу в Biedronka — популярный польский супермаркет. В обязанности входят: комплектация заказов, выкладывание товара на полках, проверка сроков годности. Смена по 8-10 часов шесть дней в неделю, в месяц выходит до 260 часов с оплатой 16 зл/час (105 грн) — 27,3 тыс. грн. Кандидатами могут быть как женщины, так и мужчины до 55 лет.

Оператор машин на производство

Заводы по производству автокомплектующих нуждаются в людях для демонтажа и сборки генераторов, стартеров и компрессоров, контроля качества, эксплуатации машин и сортировки отходов. Нанимают как мужчин, так и женщин в возрасте до 55 лет. Смены по 8 часов, зарплата в месяц — от 2700 злотых (17,8 тыс. грн), с премиями и доплатами за сверхурочные и ночные смены.

Сезонные работы

В разгар лета активно нанимают людей на сельскохозяйственные работы — выращивание и сбор урожая. Кандидатами могут быть как женщины, так и мужчины, но только до 45 лет и физически здоровые. Работа предусматривает 10-12 часов физического труда с оплатой 15 зл./ч (98 грн) плюс премии за объем собранного урожая.

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Обозреватель По материалам:

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