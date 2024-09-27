Rivian вводит новые функции в свои автомобили — Finance.ua

Rivian вводит новые функции в свои автомобили Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Rivian вводит новые функции в свои автомобили

Компания Rivian анонсировала значительное обновление программного обеспечения для своих автомобилей, которое стало результатом многочисленных запросов от владельцев.

Среди нововведений — система Gear Guard Live Cam, позволяющая пользователям просматривать прямую трансляцию с камер безопасности автомобиля через мобильное приложение. Эта функция, подобная Sentry Mode от Tesla, обеспечивает дополнительный уровень наблюдения за транспортным средством, что может быть особенно полезно в незнакомых районах.

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Также была обновлена ​​графика, отображающая режимы вождения. Теперь при изменении высоты дорожного просвета пользователи увидят соответствующие анимации, иллюстрирующие новый клиренс автомобиля. Подобные анимации относятся и к настройкам рекуперативного торможения, что делает пользование автомобилем более интуитивным.

Кроме того, Rivian усовершенствовала технологию адаптивного дальнего света. Теперь фары не только затемняют часть луча, когда встречают другие автомобили, но и динамически выравнивают свет для обеспечения стабильного освещения даже на ухабистых дорогах. Это позволяет водителям лучше видеть во время езды в темноте.

Еще одно нововведение — трехзонный климат-контроль, позволяющий каждому пассажиру, включая сидящих на заднем ряду, регулировать собственную температуру. Раньше эту возможность имели только передние пассажиры.

Эти улучшения подчеркивают стремление Rivian к инновациям и повышению комфорта для своих пользователей, демонстрируя потенциал современных программно-определенных транспортных средств для постоянного совершенствования.

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