Теряет по $32 000 на каждом авто: Rivian отчитался о продажах и прибылях — Finance.ua

Теряет по $32 000 на каждом авто: Rivian отчитался о продажах и прибылях Сегодня 05:04 — Фондовый рынок

Теряет по $32 000 на каждом авто: Rivian отчитался о продажах и прибылях

Компания Rivian постепенно сокращает расходы, но все равно теряет более 32 000 долларов на каждом изготовленном электромобиле. По оценкам автопроизводителя, к концу года будет произведено 57 000 машин.

Отмечается, что американский автопроизводитель потерял около 1,46 млрд долларов во втором квартале этого года, что на 21% больше, чем во втором квартале 2023 года. При этом известно, что Rivian сократил расходы в течение второго квартала, но продолжает терять деньги с угрожающей скоростью, что привело к падению цен на 6%.

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Производитель электромобилей изготовил примерно 23 600 авто в течение первых шести месяцев года и только 9 162 штуки во втором квартале. Спад производства во втором квартале был вызван простоем на фабрике фирмы в Нормале, штат Иллинойс, что позволило ей провести переоборудование и сократить издержки.

По словам исполнительного директора, повышение эффективности производства позволит Rivian сократить материальные затраты при производстве авто на 20% и приведет к снижению затрат на материалы на 45% для будущего кроссовера R2. Rivian надеется, что этого достаточно, чтобы заверить инвесторов в своей долгосрочной стабильности и пути к прибыльности.

В общей сложности Rivian потеряла 1,46 миллиарда долларов во втором квартале, что на 21% больше по сравнению с 1,2 миллиарда долларов за тот же период прошлого года. Это произошло, несмотря на увеличение дохода на 3,3% до 1,16 миллиарда долларов, прежде всего из-за роста продаж на 9% в течение апреля-июня. Rivian завершила второй квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере 5,8 миллиарда долларов.

Впереди еще долгий путь, прежде чем Rivian станет прибыльным. Она теряла в среднем 32 705 долларов на каждом произведенном авто. Отмечается, что в обозримом будущем компания продолжит выпускать модели R1T и R1S.

Не секрет, что ключом к амбициям Rivian преобразоваться в прибыльный бизнес будет недавнее партнерство с VW Group. Две компании будут сотрудничать, чтобы создать совместное предприятие по разработке электрической архитектуры следующего поколения и программного обеспечения. Немецкий концерн уже инвестировал 1 миллиард долларов в Rivian и планирует инвестировать еще 4 миллиарда долларов.

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