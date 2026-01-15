Rheinmetall получил землю под завод боеприпасов в Украине Сегодня 05:40

Rheinmetall получил землю под завод боеприпасов в Украине

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall определил место будущего завода боеприпасов в Украине. Компания уже получила земельный участок и готова к немедленному старту строительных работ.

Об этом сказал его гендиректор Армин Паппергер в интервью Укринформу.

По его словам, Rheinmetall получил заказы на поставку Украине оборудования для завода по производству боеприпасов. Компания выполняет эти обязательства.

Читайте также Открытие завода Rheinmetall в Украине задерживается: причины

«Хотя поиск соответствующего места был отложен, нам оно уже выделено. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы приступить к строительству объекта как можно скорее», — отметил Паппергер.

Компания Rheinmetall — один из основных партнеров Украины, начавший поддерживать нас фактически с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Так, концерн выразил готовность отремонтировать для ВСУ немецкую бронетехнику из составов Бундесвера еще до того, как такое решение было одобрено правительством. Позже добавились поставки многих систем вооружения и амуниции, контракты и даже программы совместного производства, в том числе на территории Украины.

Читайте также Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине

Напомним, в июне 2024 года АО «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказы от правительства Украины на строительство завода для изготовления боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора россии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.