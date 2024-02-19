рф «национализировала» фабрику Roshen Порошенко в Липецке
Октябрьский райсуд Липецка принял решение о передаче в собственность российской федерации акций кондитерской фабрики Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко.
Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщили в суде.
«Суд принял решение о передаче акций АО „Липецкая кондитерская фабрика“ в доход государства», — сказал собеседник журналистов.
Он отметил, что решение принято после обращения генеральной прокуратуры рф, государству также переданы доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора предприятия Олега Казакова.
«Также решением суда на территории российской федерации запрещена деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея, являющихся основными владельцами кондитерской фабрики „Рошен“, и Олега Казакова», — сказал собеседник агентства.
Корпорация «Рошен» — один из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в россии было возбуждено уголовное дело. Басманный суд москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики были уволены, а производство закрыто.
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