Из-за политики Трампа обувь в США может подорожать: Nike и Adidas призывают отменить пошлины — Finance.ua

Американская ассоциация дистрибьюторов и розничных продавцов обуви призвала президента США Дональда Трампа отменить пошлины на обувь, предупреждая об «экзистенциальной угрозе» отрасли.

Об этом пишет Bloomberg.

В письме, подписанном Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE и американским подразделением Adidas, отмечается, что пошлины могут повлечь за собой рост цен на обувь в США и закрытие компаний.

«Пошлины угрожают рабочим местам в обувной отрасли и американским потребителям», — говорится в письме, где ситуацию называют чрезвычайной, требующей срочных действий.

Компании подчеркивают, что пошлины не будут стимулировать возвращение производства в США, ведь это требует значительных инвестиций и многолетней перестройки цепей снабжения, что слишком дорогостоящим и сложным процессом.

Производители также указали, что страны, такие как Вьетнам и Индонезия, где сосредоточено основное производство (в частности половина обуви Nike производится во Вьетнаме), могут столкнуться с высокими пошлинами.

