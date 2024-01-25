Украина национализировала банк, принадлежавший российскому олигарху — Finance.ua
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Украина национализировала банк, принадлежавший российскому олигарху

Фондовый рынок
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Украинский PINbank, находившийся в собственности вражеского олигарха и президента российского ЦСКА Евгения Гинера, перешел в государственную собственность. Пакет акций в размере 88,890 583%, принадлежавший бизнесмену, 17 января 2024 был перерегистрирован на государство в лице Фонда государственного имущества.
В августе 2023 года СБУ объявила подозрение российскому олигарху и президенту ФК ЦСКА Евгению Гинеру. В декабре ГБР объявило его в розыск.

Что известно об олигархе

  • Гинер имеет тесные связи с высшими военными и политическими лидерами россии и прямо помогает кремлю в войне против Украины. После 24 февраля 2022 года он приказал руководству своей компании, а именно АО «КБАЛ им. Кошкина», снабжать российских оккупантов боеприпасами без перебоев.
Это предприятие, монополист в своей сфере, поставляет значительное количество боеприпасов для различных видов стрелкового оружия, которыми пользуются российские военные с начала войны.
  • Евгений Гинер также через своих людей в Украине получает доходы от группы компаний VS Energy International Ukraine, в состав которой входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.
  • Кроме того, используя связанные с собой коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

Национализация банка

Евгений Гинер был самым крупным акционером PINbank. Вторым после него акционером было ООО «Юридическая фирма «Укрправо» Александра Шадрука с долей 9,509 417%, остальные акционеры имели 1,6%.
Конфискация мажоритарного пакета акций банка в пользу государства была произведена Высшим антикоррупционным судом Украины в конце февраля 2023 года. Перед вынесением решения суда Государственное бюро расследований Украины провело обыски у членов правления и наблюдательного совета PINbank, а также в его офисе.
Апелляция Евгения Гинера на решение суда была отклонена.

Справка Finance.ua:

  • PINbank был основан в 1997 году. По состоянию на конец сентября 2023 года этот банк занимал 57 место среди 63 банков Украины по объему общих активов, которые составляли 482 миллиона гривен.
  • В первые девять месяцев прошлого года чистый убыток банка составил 30 миллионов гривен. Однако, согласно данным агентства, из-за наличия у банка достаточной ликвидности вопрос о его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на данный момент не рассматривается.
По материалам:
Телеканал 24
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