Украина национализировала банк, принадлежавший российскому олигарху — Finance.ua

Украина национализировала банк, принадлежавший российскому олигарху Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Украинский PINbank, находившийся в собственности вражеского олигарха и президента российского ЦСКА Евгения Гинера, перешел в государственную собственность. Пакет акций в размере 88,890 583%, принадлежавший бизнесмену, 17 января 2024 был перерегистрирован на государство в лице Фонда государственного имущества.

В августе 2023 года СБУ объявила подозрение российскому олигарху и президенту ФК ЦСКА Евгению Гинеру. В декабре ГБР объявило его в розыск.

Что известно об олигархе

Гинер имеет тесные связи с высшими военными и политическими лидерами россии и прямо помогает кремлю в войне против Украины. После 24 февраля 2022 года он приказал руководству своей компании, а именно АО «КБАЛ им. Кошкина», снабжать российских оккупантов боеприпасами без перебоев.

Это предприятие, монополист в своей сфере, поставляет значительное количество боеприпасов для различных видов стрелкового оружия, которыми пользуются российские военные с начала войны.

Евгений Гинер также через своих людей в Украине получает доходы от группы компаний VS Energy International Ukraine, в состав которой входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.

Кроме того, используя связанные с собой коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

Национализация банка

Евгений Гинер был самым крупным акционером PINbank. Вторым после него акционером было ООО «Юридическая фирма «Укрправо» Александра Шадрука с долей 9,509 417%, остальные акционеры имели 1,6%.

Конфискация мажоритарного пакета акций банка в пользу государства была произведена Высшим антикоррупционным судом Украины в конце февраля 2023 года. Перед вынесением решения суда Государственное бюро расследований Украины провело обыски у членов правления и наблюдательного совета PINbank, а также в его офисе.

Апелляция Евгения Гинера на решение суда была отклонена.

Справка Finance.ua:

PINbank был основан в 1997 году. По состоянию на конец сентября 2023 года этот банк занимал 57 место среди 63 банков Украины по объему общих активов, которые составляли 482 миллиона гривен.

В первые девять месяцев прошлого года чистый убыток банка составил 30 миллионов гривен. Однако, согласно данным агентства, из-за наличия у банка достаточной ликвидности вопрос о его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на данный момент не рассматривается.

Телеканал 24 По материалам:

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