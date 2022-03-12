рф лишилась 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны против Украины — Finance.ua

рф лишилась 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны против Украины

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рф лишилась 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны против Украины

Через две недели после вторжения россии в Украину агрессор испытал едва ли не самое глубокое падение после кризиса 90-х, которое уже сократило ее ВВП на 30 млрд долларов, или 9% в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg

После международных санкций экономика, уже второй год шедшая по пути роста, за считаные дни откатилась назад.

По одной из первых оценок уже причиненного ущерба, текущие прогнозы Bloomberg Economics предполагают, что производство упало примерно на 2% — это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Снижение означает, что более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового валового внутреннего продукта россии, исходя из цен в прошлом году. Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Прогнозы экономистов на следующий год сильно разнятся, начиная с оценки Института международных финансов об «очень глубокой рецессии» в 15% до сокращения на 7%, оцениваемого в JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group. Inc.

Базовый прогноз Bank of America Corp. заключается в том, что в этом году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена.

Сейчас прогноз уже указывает на большой экономический спад, хотя базируется на небольшом объеме доступной информации. Но впереди, вероятно, гораздо более серьезный спад, учитывая масштабы развала российской экономики.

При этом прогнозы могут быть занижены, так как базируются, в частности, на стоимости акций, а длительное закрытие рынка не позволяет дать надлежащую оценку одной из четырех составляющих. Также учитывается курс рубля по отношению к доллару, доходность евробондов и цены на нефть.

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